Terza categoria. Pietraia ai rigori: finale con la Faellese

Anche questa volta la semifinale di Coppa tra Tuscar e Pietraia è finita in parità al 90’, ma rispetto a un mese fa questa volta i calci di rigore sono stati effettuati. Lo scorso novembre infatti al triplice fischio di un incontro terminato 2-2 l’arbitro era rientrato negli spogliatoi con le due squadre. Un errore collettivo che ha costretto a rigiocare la partita. Anche mercoledì l’incontro è terminato in parità (0-0) mentre dal dischetto una maggiore precisione ha premiato i gialloneri (6-5) che andranno a sfidare nell’atto conclusivo la Faellese per quello che è il primo trofeo in palio della stagione 2024-2025.