Terzo posto e sogno promozione. Tavarnelle, pallamano super: "L’obiettivo è la Serie A Silver"

Si è concluso un 2024 eccellente per la Pallamano Tavarnelle. La società si è piazzata solidamente al terzo posto in Serie A Bronze al termine del girone di andata, seguita dal Teramo distanziato di 4 punti. Prestazioni al di sopra delle aspettative per la squadra allenata da mister Dragan Rajic, con due sole sconfitte a Chieti e in casa contro Monteprandone, che sono prima e seconda in classifica. Bellissime le vittorie della Pallamano Tavarnelle in trasferta contro Casalgrande, Modena e Fasano; ottimi i successi casalinghi davanti al proprio pubblico nel nuovo palazzetto a Bustecca di Barberino Tavarnelle, contro Altamura, Teramo e Noci.

Soddisfatto il direttore sportivo Matteo Pelacchi: "Stiamo rispettando il programma, ovvero il tentativo di salire in Serie A Silver. I nostri ragazzi sono motivati e ci stanno regalando emozioni e risultati". Il presidente Alessandro Pierattoni non nasconde la speranza: "Sarebbe bello regalare alla nostra comunità una promozione, proprio nell’anno del 40° anniversario della fondazione".

Anche la seconda squadra, in Serie B regionale, sta lavorando bene: i ragazzi crescono e affrontano a viso aperto ogni avversario. Domenica prossima 12 dicembre alle 18 riparte il campionato di Serie B, in trasferta a Borgo San Lorenzo, contro la Pallamano Mugello, una delle candidate alla vittoria e alla disputa dei play off. L’Under 14 della Pallamano Tavarnelle riprende in casa domenica alle 15 il suo cammino positivo aspettando il Grosseto, cercando di mantenere l’imbattibilità. L’Under 16 invece dovrà aspettare domenica 19, per la sfida difficilissima contro l’Olimpic, ormai ostico avversario di sempre.

La Serie A Bronze è in stand-by fino all’8 febbraio, per la partecipazione dell’Italia (finalmente, dopo ben 27 anni) ai Campionati Mondiali di Pallamano in svolgimento in Danimarca, Croazia e Norvegia.

Francesco Querusti