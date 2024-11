Testa coda a Sandrigo. Il Forte ha tutto da perdere

Segue i suoi ragazzi con tale entusiasmo che, per il suo Canniccia Motor Club Forte, è disposto anche a mischiarsi tra i tifosi.

Presidente Piero Tosi a Viareggio, per il derby, l’abbiamo vista in curva...

"Non è una novità al PalaBarsacchi. Sono andato lì per tenere sotto occhio i nostri tifosi, per l’ordine pubblico, eppoi perché in panchina possono sedersi solo 7 uomini dello staff".

E che Forte è stato quello del derby?

"Un Forte capace di gettare il cuore oltre l’ostacolo, alla faccia delle difficoltà. L’occasione vera l’ha persa il Cgc". Dopo il derby, vinto con merito, è arrivato il pari interno con il Sarzana... "Partita dove ho visto un Forte double face. Mediocre nel primo tempo e decisamente gagliardo nella ripresa".

A Sandrigo in casa sull’ultima della classe. Che partita sarà?

"Sulla carta parrebbe non esserci partita, ma ci sarà comunque da lottare perché chi è disperato ‘morde’ anche. La nostra squadra è composta da grandi giocatori che non scenderanno in pista convinti di aver già vinto".

Trasferta vicentina in cui De Gerone, come da lei più volte auspicato, potrebbe dare minuti importanti ai giovani....

"È una speranza che la società nutre. Il nostro tecnico sa che i risultati sul campo sono importanti, ma è altrettanto importante far crescere i nostri ragazzi; ragazzi che debbono impegnarsi, ma che debbono avere anche il tempo di crescere giocando".

Per De Gerone una situazione non troppo semplice, diciamo tra l’incudine e il martello...

"Ripeto ciò detto già altre volte. La classifica è importante, così come lo è raggiungere i playoff. Nell’immediato ci sarà la Coppa Italia e so benissimo che chiudere il girone di andata il più alto possibile sarà importante, ad esempio per evitare il Trissino in semifinale, ma il nostro futuro passa anche dai ragazzi".

Sergio Iacopetti