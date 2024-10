Tiro a segno: a lima sul podio la portacolori di via agucchi. Magnani sulle orme di Maldini: argento mondiale juniores

E’ sempre il Tiro a Segno di Bologna a dimostrare la sua grandezza. Dopo l’argento olimpico conquistato da Federico Nilo Maldini, che nel poligono di via Agucchi è cresciuto, ecco un altro sigillo in occasione del campionati del mondo juniores, in programma a Lima (Perù). E le soddisfazioni arrivano sempre dalla pistola. Cristina Magnani (nella foto), 21 anni, di origine ferrarese, ma tesserata per il Tsn Bologna dimostra tutto il suo talento nella pistola sportiva dai 25 metri. Grazie alle sue doti, un’altra medaglia d’argento, in questo caso mondiale, prende la strada delle Due Torri.