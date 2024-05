Tiro a segno. Ceccarello, addio alle Olimpiadi. Agli Europei è solo 58esima

Purtroppo lo sport è spesso imprevedibile e a volte capita proprio nel giorno più importante, che ti giochi uno scherzo beffardo. È quello che è accaduto ieri a Sofia Ceccarello agli Europei di Osijek in Croazia, vistasi sfumare definitivamente il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi, per colpa di una giornata negativa, come mai aveva vissuto negli ultimi anni. Impossibile è infatti spiegare razionalmente il suo 58esimo posto nella gara della carabina tre posizioni da 50 metri dove ha totalizzato soltanto 579 punti (196 in ginocchio, 195 sdraiata e 188 in piedi) bottino che poche volte aveva ottenuto in gara. Un vero peccato perché proprio agli Europei di Osijek nel 2021 aveva conquistato la carta olimpica per Tokyo mettendosi al collo il primo oro senior nella carabina 3 posizioni ed eguagliando il record continentale di Petra Zublasing. Ora non resta che smaltire in fretta la delusione per la mancata qualificazione alla seconda Olimpiade consecutiva e lavorare già con il pensiero a Los Angeles 2028, suo nuovo obiettivo da conquistare. Ceccarello si prenderà qualche giorno di riposo poi ritornerà negli Stati Uniti dove dal 2022 studia all’università del Kentucky, frequentando un corso di quattro anni legato al mondo dei media e del giornalismo. Pur difendendo i colori dei Kentucky Wildcats e disputando gare nel circuito americano è ancora tesserata per le Fiamme Oro ed infatti ha sempre preso parte a tutti gli appuntamenti più importanti con la nazionale italiana, dove è entrata a 17 anni.

Luca Del Favero