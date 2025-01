Tiro a segno La giudice Gabbriellini eletta nella commissione internazionale federale

La lucchese Antonella Gabbriellini, giudice di tiro a segno, è stata eletta come componente della Federazione internazionale. La nomina è avvenuta nella sede del CONI di Roma. Gabbriellini è l’unica donna italiana fra i 78 membri dei diversi comitati che compongono la Federazione. Ma anche la prima donna nella storia italiana ad essere eletta in un comitato ISSF. Gli altri tre rappresentanti del nostro paese sono uomini, in un settore di nicchia che continua ad avere una stragrande predominanza maschile.

La giudice Antonella Gabbriellini sta continuando, con la sua passione e competenza, a rompere soffitti di cristallo, uno dopo l’altro, conseguendo tutte le licenze che questa particolarissima disciplina prevede e a diventare un esempio per tutte le donne che intendono cimentarsi nel tiro a segno. Questa ultima nomina, infatti, arriva dopo che, nel 2023, è riuscita ad ottenere – con l’esame di shotgun e referee (tiro a volo) – tutte le licenze internazionali, unica persona italiana (uomini compresi) ad averle.

Era già giudice internazionale "A" di tiro a segno nelle discipline di carabina, pistola, bersaglio mobile, bersagli elettronici e carta.