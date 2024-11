Tiro a segno: nella precisione. Tre titoli italiani per il club di Fossola. Rossi e Simonetti super

Tre titoli italiani per gli atleti del Tiro a segno nazionale di Fossola, la società del presidente Luciano Iardella che ancora una volta è sugli scudi di questa disciplina sportiva. A salire sul gradino più alto del podio tricolore nel campionato italiano di tiro di precisione sono stati Alessandro Rossi (nella foto) Mara Simonetti, Giandomenico Salvanella, Moreno Toti e Gino Bertolucci, con bersagli posti a 300 metri. Giunta alla 14ª edizione, la manifestazione è stata organizzata dall’Unione Italiana Tiro a Segno e ha visto la partecipazione dei migliori tiratori di precisione a livello nazionale che nella varie categorie hanno gareggiato utilizzando carabine sia moderne che storiche usate da regolari eserciti e forze di polizia. Nella categoria Sniper ’ex ordinanza’, il titolo italiano è stato vinto da Alessandro Rossi che si è aggiudicato quattro delle sei gare in programma nel corso dell’anno, presentandosi all’ultima gara lombarda con la vittoria già in tasca. Campionessa in carica, la Simonetti era l’atleta da battere ed è riuscita a mantenere alta l’aspettativa di vittoria finale vincendo, durante l’anno, tre gare e conseguendo anche un secondo e un terzo posto. Il terzo titolo italiano è stato vinto dalla squadra Sniper ’carabine moderne’ composta da Mara Simonetti, Giandomenico Savanella, Moreno Toti e Gino Bertolucci.

ma.mu.