Tiro a segno. Pioggia di medaglie ai campionati italiani

La squadra del Tiro a segno Spezia in evidenza ai recenti campionati italiani disputati a Bologna. Un successo nel segno in particolare di Deborah Allocca, Elisa Badiale e Valentina Giuntoli, protagoniste con la squadra guidata dal neopresidente Enrico Volante. Le tre spezzine si sono aggiudicate la medaglia di bronzo nella specialità della pistola a 10 metri nella categoria Donne, dopo aver a lungo lottato per quella d’oro e sfiorato quella d’argento. Bronzo sfuggito invece in extremis al trio medesimo nella pistola sportiva a 25 metri, gara terminata in quarta posizione. Allocca e Giuntoli hanno partecipato anche alla competizione individuale, dove sono arrivate finali centrando un altro bronzo co Deborah Allocca, seguita a (e Valentina subito dietro). Le gare sono poi proseguite con gli atleti più giovani: Sofia Brilli e William Cecchini hanno ben figurato nella pistola a 10 metri nella categoria Ragazzi, così come Luna Fabian e Serena Piola nella carabina sportiva a terra a 50 metri in categoria Juniores femminile, Sian Caratelli e Giacomo Ribolla nella carabina libera a terra sempre a 50 metri.

Ottima prova di Giacomo Ribolla nella carabina 3 posizioni a 50 metri, della squadra di pistola sportiva a 10 metri composta dalla Brilli, da Cecchini e Michele Roncallo e di Luna Fabian nella carabina 3 posizioni Juniores in chiusura di campionato. A supporto, lo staff tecnico della sezione composto dal responsabile Andrea Brilli, allenatore pistole, dai tecnici Elisa Badiale per le pistole e Nunzio Allocca per le carabine: al termine tutti molto soddisfatti dei tiratori che hanno ottenuto delle posizioni in classifica superiori a quelle di qualificazione. Il presidente Volante ha seguito tutte le gare e non è mancato alla serata, organizzata dall’Unione Italiana Tiro a Segno, con la presentazione degli atleti olimpici vincitori di medaglia alle recente Olimpiade di Parigi.