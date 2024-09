Tiro a Segno. Quattro medaglie per Bondeno ai tricolori

Gli atleti dell’Asd Tiro a Segno di Bondeno hanno brillato ai campionati italiani di Tiro che si sono svolti nei giorni scorsi a Bologna, portando a casa un bottino di 4 medaglie. Un risultato che dimostra il livello di preparazione e la determinazione della squadra bondenese. La squadra si è distinta in diverse categorie, raccogliendo successi individuali. Tra i protagonisti troviamo Anna Bertasi, che ha conquistato il titolo italiano assoluto nella specialità di carabina categoria Allievi. Anna con una performance impeccabile ha sbaragliato tutti gli avversari, dimostrando grande concentrazione e precisione. Poi Agnese Formieri ottiene due titoli italiani di categoria juniores J2, nelle specialità a lei più congeniali C10 e CS3P. Agnese (atleta della nazionale italiana) al suo primo anno di ingresso nella categoria juniores, riesce in scioltezza nell’ingresso delle finali dei migliori 8, posizionandosi tra le migliori atlete juniores in Italia.

Bene anche Riccardo Romani nella categoria master, che conquista il titolo italiano assoluto nella specialità di carabina libera a terra, grazie ad una buona condotta di gara, nonostante una giornata molto ventosa che ha messo in serie difficoltà i partecipanti. Oltre ai risultati individuali, la prestazione complessiva del team è stata un vero trionfo. Degno di nota anche il piazzamento di Serena Badioli, quarta nella c10 donne gruppo B e del giovane Leonardo Aurucci, che al suo primo campionato Italiano di pistola a 10 m, si classifica al decimo posto assoluto totalizzando il suo record personale di prestazione. Un plauso anche alla giovanissima Denise Biagi, Flavio Montagna ed Elena Sarti. Grazie a un lavoro di preparazione costante e all’abilità di tecnici e allenatori, l’Asd Tiro a Segno di Bondeno si conferma come una delle realtà più competitive nel panorama nazionale del tiro.

Il presidente Marina Giannini ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando il valore di ogni singolo atleta e il grande lavoro di squadra: "Con queste 4 medaglie, il Tiro a Segno di Bondeno si conferma una forza importante nel panorama italiano".