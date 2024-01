Tiro a segno Tra le prime società in Italia. Un anno di ’tituli’. Luci della ribalta per il club di Fossola

Titoli regionali, tricolori e iridati, individuali e a squadre. Per il Tiro a Segno Nazionale di Fossola il 2023 è stato un anno da incorniciare per i successi che ha ottenuto in molte specialità e a qualsiasi livello: i Mondiali in Germania, i campionati italiani di Milano, gli Europei in Estonia. Manifestazioni dove la società di Fossola ha primeggiato o comunque è salita sul podio, tutti risultati che ne fanno una tra le prime società in Italia. E poi i riconoscimenti ricevuti dai Coni e dai Veterani dello sport. Un plauso quindi al presidente Luciano Iardella (nella foto), ai consiglieri Giuseppe Dell’Amico, Fabio Botarelli, Simone Piconcelli e Nello Giangravè, al revisore dei conti Filippo Micheloni, al probiviro Carmine Tempone, al rappresentante dei tecnici Simona Uliano e al rappresentante atleti Luca Tedeschi. Defilato e poco conosciuto dal grande pubblico, il tiro a segno è la struttura sportiva più antica del territorio e con l’anno di nascita che risale al 1896 è il decano degli impianti sportivi carraresi, nato sull’onda delle società di ispirazione garibaldina fiorite in tutta Italia dal 1861. Da quei giorni l’attività non si è mai fermata e oggi, su tutto il territorio nazionale, è uno dei pochi poligoni ad avere una linea di fuoco da 300 metri. E poi c’è anche l’impegno organizzativo, perché il poligono di Fossola è anche sede di manifestazioni e tappe del campionato regionale e italiano.

Maurizio Munda