Tiro a volo. Le Marche al vertice grazie a Pacassoni

Lazio e Marche dominano al Trofeo delle Regioni di Compak. Il team di Carmine Vellone domina nel Gruppo A davanti a Marche e Umbria, ma è la squadra di Alberto Pacassoni a vincere nel Gruppo B precedendo Toscana e Umbria. Il Lazio vince nelle Categorie e le Marche nelle Qualifiche: è questo il responso del Trofeo delle Regioni 2024 di Compak che si è disputato sulle pedane del Tav Fano. L’impianto del presidente Stefano Battisti è struttura di grande spettacolarità e di indiscussa affidabilità tecnica. Le due formazioni più vicine alla vetta occupata dal Lazio erano le Marche (Enrico Lugli, Mario Montuori, Learco Rocchetti, Domenico Vallefuoco, Lorenzo Bertoni e Michele Marini) e l’Umbria (Michael Spada, Simone Berti, Riccardo Monesi, Luca Lugliolini, Alessandro Diamanti e Sandro Roccalto) a quota 545. Al termine dei 25 piattelli entrambe le squadre si attestavano a 118/150. Occorreva un ulteriore shoot-off a cinque piattelli nel quale le Marche si aggiudicavano l’argento per 27 a 26. Nel Gruppo B il confronto si presentava subito con un testa a testa tra Toscana e Marche. La prima serie vedeva svettare la Toscana (143/150). Nella seconda serie era il team delle Marche selezionato da Alberto Pacassoni del Tav San Martino di Rio Salso, a comporre il miglior parziale: un 143/150 assemblato dai Senior Luca Romagnoli, Alfredo Marini e Leandro Ragni, dallo Junior azzurro Samuel Ligi e dai Veterani Carlo Cecconi e Tiziano Duranti. 139 a 138 per la Toscana nel terzo round lasciava ancora in vetta alla graduatoria parziale la formazione di Pacassoni, ma il 129 dei marchigiani nel quarto round contro il 132 dei toscani costringeva le due squadre allo stato di parità sul risultato di 550/600. Tornavano in pedana Toscana e Marche per contendersi il titolo del Trofeo delle Regioni 2024 ed era sul filo del piattello che la squadra delle Marche si aggiudicava la vittoria con Luca Romagnoli, Tiziano Cecconi, Carlo Duranti, Samuel Ligi, Alfredo Marini e Leandro Ragni: 126 a 125 per la Toscana.

Luigi Diotalevi