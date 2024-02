Tiro a volo. Perilli sempre al top. È argento a Rabat

Alessandra Perilli rimane sempre nell’elite del tiro a volo e questa volta, a testimoniarlo, è l’argento nella seconda prova di Coppa del Mondo 2024, quella di Rabat. La sammarinese si è aggiudicata l’argento col punteggio in finale di 39/50, seconda posizione dopo il 42/50 della centese Jessica Rossi. Perilli, che nelle qualificazioni aveva fatto registrare lo stesso punteggio di Rossi in prima posizione (116), ha poi visto l’italiana scappare via e chiudere con l’oro. Per la sammarinese un prestigioso argento che vuol dire tanto anche in considerazione del ranking in vista delle Olimpiadi, obbiettivo non nascosto dopo le splendide medaglie di Tokyo.