Tiro a volo. Perilli stacca il pass per le Olimpiadi

Eccolo qua il secondo pass olimpico per la Repubblica di San Marino ed è decisamente importante, di valore assoluto. Se lo è guadagnato Alessandra Perilli, già leggenda a cinque cerchi per aver conquistato a Tokyo, nel Trap individuale, la prima medaglia della storia sammarinese. Dopo quel bronzo, è arrivato per lei un argento insieme a Gian Marco Berti e, adesso, la possibilità di riprovarci ancora. Il pass è stato staccato grazie al ranking, con Perilli che dunque si aggiunge a Myles Amine Mularoni (lotta) come rappresentante della Repubblica. "Mi congratulo con Alessandra per questo importante traguardo – dice Gian Primo Giardi, presidente del Comitato olimpico sammarinese –, si è confermata ai vertici del ranking mondiale riuscendo a guadagnarsi la qualificazione alle Olimpiadi. Questo dimostra il buon lavoro svolto da lei e dal suo staff. Siamo contenti di essere presenti a Parigi con i nostri due atleti che nella scorsa edizione hanno conquistato le medaglie individuali. Resta il rammarico di non poter difendere la medaglia vinta nel Mixed Team".