TIRO AL PIATTELLO. Isabella Cristiani, una mira infallibile: nuovi incredibili successi

Sta procedendo molto bene l’anno olimpico 2024 per Isabella Cristiani (nella foto), l’atleta pisana di tiro al piattello che milita nella Squadra della Marina Militare. Nei due primi Gran Premi Nazionali ai quali ha partecipato quest’anno in vista delle Olimpiadi di Parigi la tiratrice pisana si è distinta conquistando importanti risultati. Nel Gran Premio Città di Teramo si è classificata al primo posto assoluto mentre al Gran Premio nazionale di Lonato del Garda si è classificata al secondo posto con 117 piattelli su 125. La sconfitta è giunta dopo un spareggio con Alessandra Della Valle nel corso del quale l’atleta pisana è stata sconfitta avendo abbattuto un solo piattello in meno dell’avversaria. Isabella Cristiani iniziò la sua carriera sportiva all’età di 12 anni al poligono di tiro a segno di Barbaricina. Supportata dal nonno, l’imprenditore Maro Cristiani, seppe raggiungere ottimi livelli di rendimento che la spinsero a cimentarsi in questa specialità nella squadra della Marina Militare. Nel 2016, Isabella Cristiani vinse in Germania la Coppa del Mondo juniores; due anni or sono ha vinto il Gran Prix Lavrom, prestigiosa gara internazionale che si svolge ogni anno in Bulgaria.

Renzo Castelli