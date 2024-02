Tiro con la balestra. Torneo Interno Balestrieri agli sgoccioli. Restano domenica prossima e il 3 marzo

Sta volgendo al termine il Torneo Interno dei Balestrieri Monteaperti 1260 in attesa del calendario Nazionale per il Campionato Italiano. Ancora due gare, questa domenica e la prossima, il 3 marzo con la finale del Torneo e le premiazioni. Dopo la sesta gara si possono fare delle interessanti considerazioni sullo svolgimento e sui risultati conseguiti fino ad oggi. Per prima cosa quest’anno il torneo interno nelle categorie Donne e Uomini è stato veramente combattuto, basti pensare che dopo la sesta gara, nelle Donne si sono avute, nelle sei gare, al Tiro al Corniolo, tre vincitrici diverse e quattro delle gare hanno visto prevalere Cinzia Pifferi al primo anno di attività. Sempre nella categoria, nella classifica a punti, tre vincitrici diverse e con Cristina Baldi con tre vittorie e Michela Colombo con due. Negli Uomini ancora più competitività, nel Tiro al Corniolo addirittura sei vincitori diversi su sei gare e nella classifica a punti, quattro vincitori nelle sei giornate. La classifica degli esterni ha visto, fino ad oggi, il quasi dominio assoluto del Campione Italiano in carica Luca Bugnoli. Ad oggi, le classifiche generali degli atleti senesi, stanno indicando molta incertezza sul risultato finale, a due gare dal termine la classifica Uomini vede al primo posto Roberto Giudici seguito da Mauro Paolucci e Paolo Caroni, esordiente anche lui, al terzo, in grado di competere per la vittoria finale. Nelle Donne stessa situazione, tre atlete si contendono il Trofeo con. al momento Cinzia Pifferi in testa seguita dalla Campionessa Italiana in carica Donella Bernini e da Donatella Lorenzetti. Domenica settima e penultima gara, con circa trenta partecipanti iscritti.