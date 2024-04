Tiro con l’arco Buona la prima. Gabrielli, esordio con vittoria

E’ stato subito “Oro“ per Cristian Gabrielli (nella foto). Il giovane arciere massese l’ha conseguito con la squadra della Nazionale Allievi Compound alla Youth Cup di Sofia. Il giovane talento azzurro, alla sua prima uscita con la maglia della Nazionale Italiana, non ha deluso le aspettative in Bulgaria dove è stato protagonista già dalle prime battute della fase di qualificazione con un brillante prestazione che lo ha portato a disputare sia la fase di eliminatoria individuale che quella a squadre. Il tredicenne Cristian, a discapito della sua giovanissima età e del salto di categoria per gareggiare con gli Allievi (14-17 anni), si è comportato da autentico campione trascinando la squadra, completata da Omar Cecco ed Andrea Fenoglio Gaddò, alla conquista del gradino più alto del podio.

A questa splendida prestazione si è affiancata l’inaspettata medaglia d’argento ottenuta con la squadra mix team composta oltre che da lui da Caterina Gallo. Va, infine, sottolineato il sesto posto individuale assoluto di Gabrielli battuto ai quarti di finale dall’olandese Van Roosmalen 140 a 136. Tutti questi risultati sono valsi a Cristian l’ingresso a pieno titolo nella squadra Nazionale per la preparazione dei Campionati Europei Outdoor che sono in programma a Ploiesti, in Romania, dall’8 al 15 luglio.

L’astro nascente del tiro con l’arco è stato in primis complimentato da Daniele Carmassi, presidente dell’Asd Malaspina che è la sua società d’appartenenza, e dal suo tecnico personale Luigi Andreoni. Sono arrivate anche le felicitazioni del Comitato Toscano Fitarco, di tutto lo staff azzurro e di tutti gli appassionati di questo sport. L’augurio per lui è di continuare il cammino di crescita che possa portarlo sino alla Nazionale maggiore con la possibilità di raggiungere tutti quei traguardi internazionale di grande valore agonistico.