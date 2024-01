Tiro con l’arco Futuro in nazionale per Basteri. Parteciperà ai campionati indoor in Croazia Valter Basteri, arciere di Massa, è stato convocato per difendere i colori dell'Italia ai prossimi campionati indoor di tiro con l'arco in Croazia. Ha dimostrato un rendimento costante negli ultimi tre anni, vincendo titoli nazionali e ottenendo buoni piazzamenti nelle ranking federali. Sarà la sua terza partecipazione consecutiva agli Europei.