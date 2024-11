Tiro con l’arco. Gli Arcieri Bizantini fanno il pieno di podi

Quindici podi individuali, cinque a squadre e tanti record personali. È questo il bottino degli Arcieri Bizantini al trofeo ‘Città di Ravenna’, gara interregionale di tiro, organizzato dal sodalizio cittadino. Ottima è stata l’affluenza con circa 140 arcieri provenienti dalle maggiori società della regione con ospiti di rilievo come gli azzurri Irene Franchini e Giuseppe Seimandi.

Nell’arco olimpico Sofia Fuschini ha vinto l’oro con 539 (267+272) punti nella categoria senior; oro anche per Kristina Karasova fra i master con 480 (242+238) punti e per Marcello Tozzola nella categoria MM con 572 (286+286) punti.

Podi invece per le categorie giovanili con Margherita Turci e Nicole Morrongiello che, nella categoria allievi, hanno conquistato rispettivamente la medaglia d’argento e la medaglia di bronzo con 476 (240+236) e 435 (232+203) punti. Per Margherita si è trattato anche del record personale.

Nella categoria ragazzi, Nicola Barlotti ha conquistato la medaglia d’argento con 461 (245+216) punti e Diego Dalla Costa quella di bronzo con 384 (200+184) punti. Anche per Diego si è trattato del record personale.

Molto bene sono andati pure i giovanissimi, a podio con con Michelangelo Merengo, medaglia d’oro Olgm con 312 punti, Anna Maria Shengelia oro nella categoria Olgf con 422 punti, e bronzo per Noemi Della Rocca con 363 punti.

Gli altri podi individuali sono arrivati nell’arco nudo dove Marcello Tozzola ha vinto la medaglia d’oro nella categoria MM con 510 (255+255); Simone Pizzi il bronzo con 504 (247+257). Sempre per le categorie maschili, medaglia di bronzo per Michele Baroncini con 533 (259+274) ma nel SM.

Le quote rosa fanno registrare un 2° posto con Angela Padovani e 470 (233+237) punti per la categoria MF e un 3° posto con Matelda Miolo e 496 (247+249) punti. Il debutto di Elena Bertazzini ha permesso alle allieve bizantine Turci-Morrongiello-Bertazzini di vincere la medaglia d’oro per la categoria Af OL con 1.296 punti.

Medaglia di bronzo per Tozzola-Casadio e Putzu per l’OL MM con 1.531 punti.

Nel arco nudo, Baroncini-Costantini e Ruma hanno vinto l’oro con 1.431 per la categoria SM.

Stesso risultato per i MM, Tozzola-Pizzi-Venturi che hanno vinto l’oro con 1.503 punti.