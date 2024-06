Tiro con l’arco. I giovani del Medio Chienti promossi alle finali del Trofeo Pinocchio

Si fanno valere i giovanissimi arcieri del Medio Chienti alle fasi regionali del Trofeo Pinocchio (ex-Giochi della Gioventù) di tiro con l’arco, valide per la qualifica alle finali nazionali che si svolgeranno il 15 e 16 giugno a Latina.

Un successo per la Arcieri del Medio Chienti che riesce a portare ben 7 arcieri su 15 posti disponibili assegnati alla squadra della regione Marche. I ragazzi che partiranno per l’importante appuntamento nazionale saranno Sofia Buson, Emma Sciapichetti, Penelope Montemarani, Alessandro Sparvoli, Riccardo Imperatori, Carlo Silenzi e Alessandro La Notte. Questi risultati sono il frutto del lavoro costante svolto ininterrottamente nel corso dell’anno da allenatori e istruttori della società, che può contare su sei figure altamente qualificate che seguono il settore giovanile.

La società sportiva di Belforte del Chienti, riconosciuta ormai da anni Centro giovanile della Federazione italiana tiro con L’arco, si conferma la più attiva nella regione per le attività nel vivaio.

Non saranno però i tecnici della società a seguire i ragazzi a Latina, perché i quattro posti previsti per i tecnici accompagnatori sono stati assegnati dal Comitato Marche ai tecnici regionali, scelta che va in controtendenza rispetto agli ultimi anni e anche a quello che avviene a livello nazionale.