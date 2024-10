Tiro con l’arco. Il Bosco delle Querce fa incetta di medaglie

Gli Arcieri del Bosco delle Querce sono sempre sugli scudi. I primi due fine settimana di ottobre li hanno visti impegnati in quattro gare a Nuvolera (Bs), Pognano (Bg), Desenzano del Garda (Bs) e Canegrate (Mi). Per quanto riguarda gli adulti i risultati sono stati davvero molto soddisfacenti. Nella categoria arco olimpico Paolo Nozza ha conquistato una medaglia d’argento e una di bronzo, Daniela Maggioni un bronzo e un settimo posto, Massimo Prandi un settimo. Nella categoria compound Valerio Ravasi sale due volte sul secondo gradino del podio. Nella categoria arco nudo arrivano due medaglie d’oro per Eric Esposito, un argento per Paolo Nozza, un bronzo e un quarto posto per Elena Nicosia. A Canegrate torna sulla linea di tiro dei 18 metri la squadra giovanile.

I piccoli atleti dell’arco olimpico sono emozionati e devono riprendere il ritmo dell’indoor, ma ottengono comunque dei buoni piazzamenti. Nella classe ragazzi femminile medaglia di bronzo per Alyssa Bai e quinto posto per Vittoria Ciancimino; nei ragazzi maschile medaglia d’argento per Mattia Innocente e settimo posto per Riccardo Pontiggia. Negli allievi decimo posto per Andrea Pozzi e nelle junior quinto posto per Beatrice Bocca. Chiude l’unico rappresentante dell’arco nudo, il giovanissimo Alessio Conti, che sale sul gradino piú alto del podio Nell’ultimo weekend di ottobre gareggeranno sia gli adulti di tutte le categorie di arco sia la compagine giovanile. L’associazione sportiva, la ASD Arcieri Bosco delle Querce, nasce a Seveso nel 2017 da un piccolo gruppetto di appassionati e lentamente si espande, guadagnando iscritti in diverse zone della Lombardia.

Sonia Ronconi