Tiro con l’arco: il successo del Galà delle Frecce tra titoli ìridati (Luana Bassi), medaglie e scudetti. Musolesi e Sarti: "Brividi olimpici»

Ci sono due reduci dei Giochi di Parigi, Federico Musolesi (Olimpiadi) ed Eleonora Sarti (Paralimpiadi). "Esperienza indimenticabile – dice Musolesi – Parigi è stato un sogno, dopo aver mancato Tokyo. E’ stato bello. Un grazie particolare al mio tecnico, Carla Di Pasquale che mi ha seguito anche in Francia".

"A Rio ero debuttante – racconta Sarti –, a Tokyo non mi sentivo pronta. Parigi à stata un’esperienza fantastica. Nel mixed team ho vissuto il pomeriggio più bello della mia vita" C’è l’assessora allo sport del Comune Roberta Li Calzi. Il Palazzo delle Federazioni ospita l’edizione numero sette del Galà delle Frecce Bolognesi. Un’intuizione del delegato provinciale della Fitarco, Stefano Marino Fransoni, che in apertura di serata ricorda la figura di Olga Cicognani, la ‘Signora’ della biblioteca del Coni. Emozioni e promesse: c’è un campione del mondo, Gabriele Nanni che, con il tiro a volo, porta avanti il tiro con l’arco.

Premiati non solo Musolesi e Sarti, ma anche Matteo Amadori, Isabella Bacerio, Foscò Bellè, Alessandra Carnevali, Carla Di Pasquale, Alessandro Drudi, Paola Fortini, Stefania Franceschelli, Umberto Ungarelli e Natalia Valeeva (Castenaso Archery Team); Giovanna Baiesi e Angela Santi (Landa Team); Iuana Bassi (campionessa del mondo a squadre 3D); Davide Bersani e Alessandro Draghetti (Arcieri di Re Bertoldo); Matilde e Mattia Cabodi, Giampiero Ercolani, Moreno Giommoni e Graziano Torricelli (Hunter Archery Team); Loris Degli Esposti (Arcieri Felsinei) e Nicole Passarella.

E i giudici di gara Paola Fortini, Graziano Musolesi, Claudio Poli e Gabriele Tagliaferri. Manifestazione che ha potuto contare sul patrocinio di Coni Emilia-Romagna, Cip regionale, Sport e Salute, Ansmes e Anaoai e sui dirigenti Francesco Conforti, Biagio Dragone, Roberto Sarmenghi, Lorenzo Bortolamasi, Francesca Masotti, Roberto Rinaldi (sponsor come R2), Melissa Milani, Marco Brugnoli, Stefano Zammartini, Nicola Guidorsi, Roberto Cristofori, Antonella Luminosi, Claudia Vacchi, Furio Veronesi, Enrico Belinelli, Carlo Gubellini, Andrea Vaccaro e Pier Francesco Prata.

Un riconoscimento speciale, per i 25 anni di affiliazione alla Fitarco, per gli Arcieri di Re Bertoldo di Castenaso e una menzione per la redazione sportiva de ’il Resto del Carlino’.