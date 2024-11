Tiro con l’arco: mercoledì prossimo la sfilata dei campioni. Musolesi e Sarti, c’è il galà dopo Parigi

Una serata interamente dedicata al mondo del tiro con l’arco. E’ quella prevista per mercoledì prossimo, 13 novembre, nel Palazzo delle Federazioni, in via Trattati Comunitari Europei. Si tratta di una manifestazione ideata dal delegato provinciale della Fitarco, Stefano Marino Fransoni, per rendere omaggio ad atleti, società, tecnici e giudici di gara. Con Marino Fransoni ci saranno l’assessora allo sport Roberta Li Calzi, il sindaco di Castenaso Carlo Gubellini, il vice sindaco e assessore allo sport di Castenaso Pier Francesco Prata, il presidente nazionale Ansmes Francesco Conforti accompagnato dal delegato Roberto Sarmenghi, la coordinatrice regionale Emilia-Romagna Sport e Salute Antonella Luminosi, il presidente Fitarco Emilia-Romagna Lorenzo Bortolamasi, la presidente regionale del Cip Melissa Milani accompagnata dal segretario Nicola Guidorzi e dal delegato Roberto Cristofori.

E ancora Furio Veronesi, Claudia Vacchi, Enrico Belinelli, Francesca Masotti, Stefano Zammartini, Marco Brugnoli e lo sponsor Roberto Rinaldi della ditta R2.

Le star saranno Federico Musolesi, che ha preso parte ai Giochi di Parigi, ed Eleonora Sarti, presente alle Paralimpiadi. Gli altri premiati Matteo Amadori, Isabella Bacerio, Fosco Bellè, Alessandra Carnevali, Carla Di Pasquale, Alessandro Drudi, Paola Fortini, Stefania Franceschelli, Umberto Ungarelli, Natalia Valeeva (Castenaso Archery Team); Davide Bersani, Alessandro Draghetti (Arcieri di Re Bertoldo); Matilde Cabodi, Mattia Cabodi, Giampiero Ercolani, Moreno Giommoni, Graziano Torricelli (Hunter Archery Team); Loris Degli Esposti (Arcieri Felsinei); Giovanna Baiesi, Angela Santi (Landa Team).

E poi Iuana Bassi (Arcieri Tigullio), Nicole Passarella (Arco Club Riccione); i giudici di gara Paola Fortini, Graziano Musolesi, Claudio Poli e Gabriele Tagliaferri e, per i 25 anni di affiliazione alla Fitarco, gli Arcieri di Re Bertoldo di San Giovanni.

