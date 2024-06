Titani ko a Bologna e l’Aquila plana sulla vetta

FORTITUDO BOLOGNA

3

SAN MARINO BASEBALL

2

SAN MARINO: Ferrini 1b (2/4), Diaz 3b (0/4), Angulo 2b (1/4), Alvarez r (0/1), Celli ec (1/3), Tromp dh (0/3), Pieternella ed (1/3), Lopez ss (1/2), Di Fabio es (0/1).

BOLOGNA: Agretti ed (2/3), Paolini 2b (1/3), Helder 1b (1/2), Martina 3b (1/3), Gamberini dh (0/3), Dobboletta ec (0/3), Liberatore r (0/3), Fernandez ss (0/1), Bertossi es (0/2).

Successione: SAN MARINO: 000 001 1 = 2 bv 6 e 1 BOLOGNA: 101 100 X = 3 bv 5 e 0

Lanciatori: Pedrol (L) rl 3.2, bvc 5, bb 3, so 3, pgl 2; Baez (r) rl 2, bvc 0, bb 2, so 2, pgl 0; Kourtis (f) rl 0.1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Lopez (W) rl 5, bvc 3, bb 2, so 4, pgl 0; Herrera (S) rl 2, bvc 3, bb 2, so 2, pgl 2.

NOTE: doppi di Celli e Ferrini.

Gara1 è di Bologna, che aggancia momentaneamente San Marino in vetta e impatta anche a livello di scontri diretti. La Fortitudo batte meno valide ma è più cinica. Va avanti al 1° e allunga al 3° e al 4° fino al 3-0. San Marino, che recrimina per una difesa tutt’altro che perfetta, reagisce negli ultimi due inning sul rilievo Herrera, apparso abbastanza incerto. Al 6°, con due in posizione punto e due out, la valida a destra di Pieternella fa entrare l’1-3, ma Alvarez è out a casa su una chiamata molto contestata e il secondo punto svanisce. Al 7°, con Di Fabio in seconda e un eliminato, Ferrini tocca il doppio del 2-3, ma subito dopo Diaz e Angulo non riescono a portare a casa il compagno. Un inciampo per cominciare la serie.