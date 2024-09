Torna il Galà dello Sport. Società e atleti in vetrina

Un evento che mira a celebrare il ruolo educativo e sociale delle società sportive del territorio montevarchino senza limitarsi soltanto agli aspetti agonistici. E’ la filosofia ispiratrice del "Galà dello Sport", riproposto anche quest’anno dopo il successo della prima edizione e che oggi alle 18 vedrà sfilare nella centralissima piazza Varchi i 21 club locali impegnati nelle discipline più varie. La manifestazione, come hanno sottolineato il sindaco Silvia Chiassai Martini e l’assessore Allegrucci, consentirà all’amministrazione comunale di premiare atleti e atlete che hanno conquistato nei rispettivi ambiti titoli di rilievo: "L’iniziativa ci sta particolarmente a cuore – ha aggiunto il sindaco – perché fin dall’infanzia l’attività sportiva è un valore aggiunto nella crescita psicofisica dei ragazzi e uno strumento reale di integrazione". In città, non a caso, è stato finanziato dal Comune, in collaborazione con Coni e Special Olympics, il progetto pilota "In Montevarchi 2024", primo del genere in provincia di Arezzo, per formare 40 tecnici dei vari sodalizi e garantire la possibilità di fare sport a bimbi della scuola primaria con diverse abilità. Significativa, poi, la presenza sul palco della squadra femminile dell’Atletico Levane, composta da molte calciatrici che nel recente passato militavano nell’Aquila Women che si presenterà ufficialmte.

G.B.