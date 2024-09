Torna il trofeo podistico Questura di Prato

Prato, 19 settembre 2024 – Torna l'appuntamento con il Trofeo Podistico Questura di Prato. Martedì 24 settembre con start alle 20,30 da Piazza del Duomo di Prato si terrà la 21° edizione della manifestazione di 10 km che permetterà di far vivere il centro cittadino laniero con un circuito di 5 km da percorrere due volte. Suggestiva la partenza da via Magnolfi e l'arrivo davanti al Duomo di Prato. La manifestazione vedrà la partecipazione anche dei corpi e forze di polizia che avranno una premiazione dedicata con il 10° Memorial Mattei Enrico Lido Sovrintendente Capo Polizia di Stato. Alle 19 si svolgerà l'8° edizione della Gara della Panterina per i bambini esordienti (6-11 anni) con il 7° memorial Thomas Langianni. A seguire alle 19,30 la partenza delle Cadette (km 3) per la 2° prova del Cds finale regionale e a seguire gareggeranno i Cadetti su un percorso di 5 km. Alle 20,30 lo start ufficiale della manifestazione con l'opportunità di gareggiare per i tanti premi messi in palio dall'organizzazione o prendere parte alla manifestazione in maniera non competitiva o camminando per 5 km.

Verranno premiate le prime 5 società per numero di iscritti e i primi tre enti col maggior numero di partecipanti. L'organizzazione della gara è a cura dell'Asd Prato Promozione insieme alla Podistica Medicea con il patrocinio della Polizia di Stato e il Comune di Prato e tante associazioni che hanno aderito all'iniziativa "E' una grande opportunità per la Questura di Prato perché dimostra che la Polizia di Stato vuole essere sul territorio dove agisce quotidianamente - spiega il Questore di Prato Dr. Pasquale Antonio De Lorenzo - avremo presenti due testimonial delle Fiamme Oro: la nuotatrice Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo nella 10 km femminile di fondo a Parigi 2024, al suo esordio ai Giochi olimpici insieme al velocista Samuele Ceccarelli campione europeo indoor nei 60 metri. Un grazie a tutte le associazioni che hanno permesso di rimettere in moto la manifestazione e al ministero dell'Interno".

"La manifestazione vuole essere una festa nel cuore di Prato - dice Moreno Deiana, uno degli organizzatori - si potrà scegliere se correre, camminare o vivere senza problemi una serata di sport con il supporto della Polizia di Stato e nello specifico la Questura di Prato che grazie al questore Pasquale Antonio De Lorenzo ha ridato spinta a questa iniziativa che si era interrotta con il Covid".

Al termine ci sarà un ricco ristoro per i partecipanti con deposito borse e spogliatoi. Il servizio medico sarà a cura della Misericordia di Prato mentre durante l'iniziativa sarà presente l'Ets Regalami un Sorriso e l'Avis di Prato.