Torna la Pistoia-Abetone, 50 chilometri di storia e sport

Pistoia, 22 giugno 2024 – Domenica 30 giugno torna il classico appuntamento con la Pistoia-Abetone Ultramarathon 50 Km e il suo carico di storia e sport. Un’avventura giunta alla 47esima edizione grazie al supporto appassionato di un’intera comunità. L’alternanza tra salite e discese disegna il percorso più difficile da affrontare per qualsiasi podista, la Montagna Pistoiese fa da teatro con la sua suggestiva bellezza, le tante iniziative collaterali coinvolgono tutti, sportivi e non, in un momento aggregante unico nel suo genere.

IL PERCORSO

Più lunga di una maratona, più dura di una cento chilometri “classica”, la Pistoia-Abetone è una corsa dalle mille difficoltà, soprattutto per l’atipicità del percorso che presenta solamente 5 km di falsopiano nella fase iniziale, per poi dare luogo ad un alternarsi mozzafiato di salita e discesa. La prima prevale (ben 31 km!), ma anche i tratti di discesa costituiscono un banco di prova severo ed impegnativo. Spezzano il ritmo e sono causa di crampi negli atleti. Il via è alle 7.30 dalla storica Piazza del Duomo e, passando per Via Dalmazia e Capostrada, i super-maratoneti raggiungono Ponte Calcaiola dove imboccano la Statale 66 lungo la quale si snoderà gran parte della gara. Il traguardo volante è fissato a Le Piastre (Km 14), dopo quasi 9 km di ascesa con pendenza media del 7% e rampe anche all’11% (il tratto più impegnativo è nell’attraversamento dell’abitato di Piazza). La successiva “Valle del Reno” (6 km in leggera discesa per raggiungere Pontepetri) facilita le alte velocità, ma può invogliare gli atleti a spendere più energie del necessario, dispendio pagato a caro prezzo nel finale della corsa. Verso Tafoni e Maresca (23° Km) la strada risale per poi tuffarsi in picchiata verso Gavinana e quindi San Marcello Pistoiese dove si trova il traguardo intermedio competitivo (Km 30). Ancora infida discesa (tratti al 10%) verso Mammiano e La Lima (km 33), luogo di inizio della scalata finale. Diciassette chilometri di salita (pendenza media 5,5%) con un primo tratto (fino a Casotti di Cutigliano) apparentemente abbordabile, ma in realtà ideale per “impiombare” i muscoli di atleti già provati per lo sforzo ed un finale crudele con 13 km di arrampicata piena di tornanti (con punte del 12% nell’abitato di Pianosinatico), per raggiungere il traguardo di Piazza delle Piramidi, ove si celebra l’apoteosi per tutti coloro in grado di completare la massacrante competizione.

L’ORGANIZZAZIONE

La gara è patrocinata dalla Regione Toscana. Il Comitato Promotore Permanente è composto dalla Provincia di Pistoia, dai Comuni interessati dal passaggio della corsa, ovvero Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Pistoia e dall’A.S.C.D. Silvano Fedi di Pistoia che ne cura l’organizzazione. Fanno parte del Comitato Promotore anche Comando Vigili del Fuoco di Pistoia, Comitato Provinciale U.N.P.L.I. Pro Loco, Comitato Regionale F.I.D.A.L., Comitato Provinciale C.O.N.I., Comitato Provinciale U.I.S.P., C.N.A. Pistoia ed A.V.I.S. Pistoia. Collaborano Settore Atletica UISP Pistoia – Podistica Aglianese 1983 – Atletica Casalguidi – Podistica Quarrata – Podistica La Stanca Valenzatico - Atletica Borgo a Buggiano – Runners Maratoneti Berzantina – ARCI Campiglio – Jolly Runner Prato – GS Run...dagi – GP CAI Pistoia - Montecatini Marathon - Firenze Marathon - Pace Makers “Regalami un sorriso” – Le Lumache Mezzana – AC Capostrada – CNA Pensionati, ARCI Campiglio, Circolo ARCI Piazza, Club Alpino Italiano Pistoia, Gruppo Trekking Val Sestaione, Sezione Alpini Cutigliano, Sezione Alpini Abetone, Croce Rossa Italiana Cireglio e le Pro Loco di Cireglio, Le Piastre, Pontepetri, Maresca, Gavinana, San Marcello, Cutigliano, Pianosinatico, Pian degli Ontani ed Abetone.

LE VALIDITÀ

La corsa è valevole come Campionato Italiano Fidal 50km Assoluti e Master, come Campionato Italiano I.U.T.A. 50km in Salita, per il Grand Prix IUTA Italia di Ultramaratona e Criterium Regionale zona Centro, per il Campionato Nazionale (traguardo Abetone) e Regionale (traguardo intermedio San Marcello Pistoiese) Gran Fondo Donatori A.V.I.S. e per il Challenge “Romagna-Toscana”. Inoltre, dopo la positiva esperienza del 2014 in occasione del Bicentenario dell’arma dei Carabinieri, quest’anno la Pistoia-Abetone ha istituito il Trofeo Forze Armate e Corpi di Polizia, riservato appunto agli appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri) e corpi di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Polizie locali). Il traguardo intermedio di San Marcello vale come Campionato Regionale UISP Toscana di corsa su strada 30km. La Pistoia-Abetone è un appuntamento importante anche a livello internazionale ed è stata più volte in passato valevole per lo Iau World Trophy, lo Iau Challenge Europeo, il Campionato Nazionale Uisp Gran Fondo, per quello dei Vetarani dello Sport e Panathlon International, per il Campionato Italiano Vigili del Fuoco a staffetta.

I PERCORSI

Ben cinque i percorsi pronti a soddisfare l’impegno di ogni tipo di podista. La 50 chilometri (Pistoia-Abetone) è il sogno, il mito di ogni podista. Solamente 10.070 di loro (1125 donne) sono riusciti in 46 edizioni a completarne il terribile percorso. 934 uomini e 91 donne lo hanno fatto per almeno 5 volte. Ad oggi già raggiunte le 900 adesioni (limite massimo per questo traguardo). La 30 chilometri (Pistoia-San Marcello) è test utile per chi prepara una maratona autunnale o per coloro che intendono cimentarsi in futuro nel percorso più lungo. Superati i 250 iscritti ad oggi. La camminata “Free Walking” (San Marcello-Abetone, distanza 20 chilometri) è divenuta il successo delle ultime edizioni (oltre 200 partenti nel 2019). Un modo per cimentarsi negli ultimi chilometri della gara, tagliare il traguardo che è “solo dei più forti” e ricevere apposita medaglia, attestante un’impresa in questo caso veramente “alla portata di tutti”. Il “Quarto Traguardo” (Le Regine-Abetone, distanza 3 chilometri), è il percorso riservato a diversamente abili, accompagnatori ed a tutti coloro che intendono aggregarsi a questa ormai celebre camminata (fatta in amicizia) ad iscrizione gratuita. Infine il Trekking, con la “Traversata notturna dal Rifugio Portafranca all’Abetone” (circa 8 ore), per richiamare alla partenza gli amanti delle suggestive escursioni fuori strada, in questo caso “al chiaro di luna” (la partenza è nel cuore della notte).

IL QUARTO TRAGUARDO

Fiore all’occhiello della Pistoia-Abetone, il Quarto traguardo è il volto più bello della manifestazione, aperto a tutti, in particolare ai disabili, ai loro accompagnatori, a tutti i volontari ed ai rappresentanti delle Istituzioni. Ideato nel 2002 dall’allora Assessore allo Sport della Provincia, Floriano Frosetti, è organizzato dal “Comitato Promotore Permanente” in questo caso Provincia di Pistoia, Comuni di Pistoia, Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio ed Ascd Silvano Fedi. Sostenuto anche dalla Regione Toscana, incarna un messaggio che va ben al di là del singolo appuntamento sportivo. E’ un invito alla conoscenza ed alla più matura consapevolezza del diverso da sé, ed è stato sempre sostenuto dall’amministrazione provinciale di Pistoia con la collaborazione e il sostegno di enti e associazioni operanti sul territorio in aiuto dei più deboli. La partenza è prevista alle 9 dal piazzale della località Le Regine, per tre chilometri (gli ultimi del percorso gara) di serenità, divertimento e attenzione verso chi più di ogni altro ha il diritto di divertirsi e sentirsi partecipe. Tutti possono aderirvi e sono attesi almeno 300 partecipanti.

I NUMERI

La crescita della Pistoia-Abetone è una realtà ormai consolidata e non solo nel numero dei partecipanti. Alla preparazione e alla gestione dell’evento lavorano 400 volontari, 200 dei quali sono impegnati nei 16 punti di ristoro allestiti lungo il percorso oltre ai due ristori agli arrivi di San Marcello e Abetone e al parta party di Abetone. Agli atleti vengono offerti acqua, tè, integratori, pane con marmellata/miele/crema di nocciole, frutta (banane, albicocche, pesche, cocomero, melone, limoni), anche prodotti per celiaci (in collaborazione con l’Aic Associazione Italiana Celiachia) con bicchieri ecologici nel rispetto della natura che ospita quasi tutto il tracciato di gara. In totale, le persone che ruotano intorno alla manifestazione tra atleti, addetti ai lavori, volontari, pubblico e sportivi al seguito superano abbondantemente le 15.000. Questo solo per quanto riguarda il weekend gara, perché l’interesse per la manifestazione è alto durante tutto l’anno sia in Italia sia all’estero. I Libri ed il materiale delle vecchie edizioni Presso Pistoia-Abetone Expò (Sabato 29 Giugno dalle 9.30 alle 20) sarà possibile acquistare materiale delle vecchie edizioni ed i tre libri usciti sulla “Pistoia-Abetone”

SOLIDARIETA’

Una gara di solidarietà- Come sempre la manifestazione, aldilà dell’enorme valore sportivo e promozionale per il territorio, unisce l’attenzione alla solidarietà ed all’attenzione verso associazioni del settore, con l’abbinamento verso “Dynamo Camp” cui è intitolato il traguardo competitivo di San Marcello Pistoiese (30 chilometri). Superfluo poi parlare del “Quarto Traguardo”, l’emozionante “passeggiata” che porta in vetta diversamente abili, accompagnatori, volontari e rappresentanti delle Istituzioni, forse il momento più significativo dell’intera gara. Infine va segnalata la proficua collaborazione con la ETS “Regalami Un Sorriso”, photo web server ufficiale della Pistoia-Abetone da alcuni anni. Il ricavato ottenuto dall’acquisto delle foto della corsa da parte degli atleti, o comunque dei partecipanti/spettatori, serve a comprare e distribuire defibrillatori ad associazioni, enti od impianti sportivi del territorio (ne sono stati donati già 10). L’invito dell’organizzazione è quindi quello di rivolgersi esclusivamente alla ETS “Regalami un Sorriso” per le immagini della gara.

IL CONCORSO LETTERARIO

Alla gara è abbinato il 4° Concorso Letterario “Viaggiare … nel tempo e nello spazio” (narrativa e poesia), patrocinato da Itas Assicurazioni, che ha riscontrato un lusinghiero successo nelle edizioni precedenti. Sabato 29 giugno alle ore 17.00 si terrà la premiazione dei vincitori, nell’ambito del Pistoia-Abetone Expò.

IL PRE-GARA

Le Escursioni in montagna Dopo il notevole successo delle precedenti edizioni, vengono riproposte le escursioni guidate per far conoscere il territorio attraversato dalla Pistoia-Abetone dal punto di vista ambientale, paesaggistico e gastronomico. Quest’anno sono tre gli appuntamenti: - 28 giugno alla scoperta della foresta demaniale regionale di Maresca - 29 giugno visita alla foresta orientata di Campolino - 30 giugno visita alla foresta demaniale regionale di Abetone Partenza alle ore 8.30 (durata circa 5 ore). Informazioni Adriano Sichi (3293605948) e Roberto Mazzocchi (3711401083). L’Expo “Benvenuti a Pistoia” Sabato 29 Giugno l’appuntamento è presso il centro espositivo “La Cattedrale” in Via Pertini con l’Expo “Pistoiabetone” (orario continuato ore 9,30-20), punto espositivo oltre che quartier generale per la consegna dei pettorali e dei pacchi gara. Vi saranno anche stand di altre gare podistiche. La conferenza di Moreno Burattini Sabato 29 giugno 2024, presso il Centro espositivo La Cattedrale a Pistoia, Moreno Burattini terrà una conferenza, conversando con il giornalista Pierluigi Gaspa e commentando la proiezione di numerose foto e illustrazioni, sulla propria attività ormai quarantennale nel mondo del fumetto e dell’editoria, legata ai personaggi di Zagor e di Tex ma anche al teatro, alla letteratura, alla saggistica, alla pubblicazione di libri di aforismi, epigrammi e facezie. Da vero “podista della scrittura”, Burattini parlerà del recente traguardo delle trentamila pagine a fumetti sceneggiate per la Sergio Bonelli Editore, paragonandolo al percorso di 50 chilometri in salita della gara Pistoia-Abetone, essendo peraltro lui nato e residente nel borgo di Gavinana che segna esattamente metà strada

ISCRIZIONI

Le iscrizioni per la 50 la 30 chilometri chiudono domenica 23 giugno mentre sarà possibile iscriversi fino al 28 Giugno solo per Free Walking, Trekking e “Quarto Traguardo”.