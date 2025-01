Tornei bocce, il bilancio. Dal campo ottomila euro devoluti in beneficenza

Ottomila euro in beneficenza grazie ai tornei di bocce marchigiani, di questi cinquemila sono stati raccolti in due gare disputatesi a Fossombrone. La prim ha visto sfidarsi 21 coppie agli ordini del direttore di gara Nando Beltrami. Il successo è andato a Samuele Ferri-Benedetta Necchi (S. Cristoforo Fano) che nella finale a tre hanno preceduto i compagni di società Giovanni Iacucci-Elena Iacucci (S.Cristoforo Fano) e i padroni di casa Valeriano Rotatori-Angelica Castellucci (Oikos Fossombrone). Nella gara a terna, diretta da Giovanni Emili con 33 formazioni iscritte, successo per i padroni di casa Gianluca Monaldi-Tonino Aguzzi-Giampiero Saudelli (Oikos Fossombrone) che in finale hanno sconfitto 12-2 Geppino Scrilatti-Ottavio Fraternali-Marco Gualazzi (Duilio Fabi Pesaro). Terzi Simone Marini-Francesco Lisotta-Pasquina Urbinati ( Colbordolo), battuti in semifinale 12-6 dalla terna dell’Oikos. Quarti Enzo Bergamotti-Angelo Paoletti-Franco Rosati (La Novilarese), che in semifinale hanno ceduto 12-9 alla formazione della Duilio Fabi.

l. d.