Torneo a squadre Fin a Carpi: protagonisti gli esordienti di NS Emilia

Domenica scorsa a Carpi si è svolto il torneo a squadre Fin. Al torneo hanno avuto accesso le prime 8 squadre esordienti B ed esordienti A estrapolate dalla classifica per categoria della finale del torneo invernale. Per NS Emilia hanno partecipato le squadre esordienti B femminile e maschile e la squadra esordienti A femminile; numerosi sono stati gli atleti di Ferrara convocati. Hanno fatto parte della squadra esordienti B femminile Sofia Raule per 50mt delfino e staffetta 4x50mt stile libero e Sgarzi Cecilia per 100mt delfino, staffetta 4x50mt stile libero e staffetta 4x50mt misti. A completamento della squadra Emelina Budeanu, Sara Fontana e Ludovica Vitale.

Matilde Montanari si è cimentata nei 100mt e 200mt dorso, staffetta 4x50mt stile libero e staffetta 4x50mt misti per la squadra esordienti A femminile spalleggiata da Giorgia Alberghini, Beatrice Avoni, Matilde Lodi, Arianna Orsi, Francesca Palermo e Sofia Vitti. Poi Noah Accorsi per 50mt e 100mt delfino, staffetta 4x50mt stile libero e staffetta 4x50mt misti, Kenneth Rocchi per 50mt e 100mt dorso e staffetta 4x50mt misti.