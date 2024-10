Torneo de l’Amistat di pugilato a Barcellona. Medaglia d’oro a Sara Battistini della Boxe Stiava

Si è tenuta la nona edizione del torneo pugilistico internazionale de l’Amistat, a importante manifestazione riservata a pugili e pugilesse dilettanti, che si sono confrontati in un contesto altamente competitivo.

Al seguito di una squadra tutta toscana composta, oltre che da atleti della pugilistica Grossetana U. Cavini e della Metropolis, anche dalla giovane pugile Elite kg 52 Sara Battistini in forza alla Boxe Stiava accompagnata in questa impresa dal tecnico Gabriele Pasci che insieme all’altro Tecnico Simone Cherubini la segue presso la sede distaccata di Seravezza.

Sara ha combattuto contro due atlete catalane, la prima Castellano Polo Maria è stata sconfitta ai punti dalla Battistini in un match dal ritmo serrato, poi è toccato a Celma Cano subire il ritmo e i colpi della Battistini che si aggiudicava la medaglia d’oro nel suo girone.

Un’importante affermazione per Sara, che vanta un bronzo ai recenti campionati nazionali under 22 e si prepara per i prossimi impegni a livello nazionale.