Torneo dei Quartieri. Campo d’Aviazione. Travolgente rimonta

Ha preso il via la seconda fase del Torneo dei Quartieri Per Non Dimenticare. Sei squadre, suddivise in 2 gironi, per stabilire le semifinali. Nel girone A: Campo d’Aviazione/Sa.Ve., Asd Inic e Terminetto. Nel girone B: Varignano, Croce Verde e So.Ve.Co/Per Ale.

Campo d’Aviazione/Sa.Ve.-Asd Inic 4-2

La prima occasione è per il Cda ma Pacini non ne approfitta, ma il vantaggio arriva comunque con la precisa punizione di Marzio Luisotti. In una sorta di sfida sui calci da fermo tra Marzio ed Emanuele si concretizza il pari, con Emanuele che disegna la parabola che vale l’1-1. Dal Pino viene atterrato in area ed ancora Emanuele Luisotti trasfoma il rigore del sorpasso. Per il Cda, sotto 2-1 e rimasto in 10 per l’espulsione di Caprili, sembra finita. Nella ripresa, però, il Cda ribalta tutto clamorosamente. Il bel colpo di testa di Gomes vale il 2-2. Poi il rasoterra di Pacini vale il 3-2 e in contropiede Maguina chiude i giochi. "Grandissima vittoria con una ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, super" commenta Giuliano Bertuccelli. "Nella ripresa abbiamo leggermente staccato la spina" ammette Bruno Peirone.

Croce Verde Discobolo-Varignano 3-0

Parte meglio il Varignano, campione in carica, con Del Chiaro che calcia a botta sicura ma Monopoli salva sulla linea. La reazione della Croce Verde Discobolo è affidata a Morelli e Scaranna che però non inquadrano la porta, mentre Chicchiarelli impegna Bargi. Il Varignano, però, lotta e sullo 0-0 si conclude la prima frazione. Nella ripresa salgono in cattedra I giocatori del Viareggio, in forza alla Croce Verde Discobolo, e per il Varignano è notte fonda. Scaranna è incontenibile e mette a segno due reti, poi inventa anche l’assist per il 3-0 di Bonamici. "Primo tempo equilibrato, ma ripresa di assoluto dominio", commenta Giovanni Agostini. "Non ho niente da rimproverare ai ragazzi - dice Massimiliano Crivello -. Finché abbiamo retto c’è stata partita, poi sono saliti in cattedra i giocatori di categorie superiori".

Sergio Iacopetti