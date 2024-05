Torneo delle Regioni di calcio a 5. L’under 15 delle Marche in finale. Oggi sfida all’Emilia Romagna

L’under 15 delle Marche ha battuto ai rigori la rappresentativa del Veneto e ha centrato la qualificazione alla finale del Torneo delle Regioni di calcio a 5. Oggi i marchigiani sfideranno per il titolo la selezione dell’Emilia Romagna, fischio d’inizio alle 9.30 al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Il tecnico Alfredo Macellari ha convocato questi calciatori: Bonci, Coppari, Delpizzo, Lorenzetti, Longarini, Tiju, Bruciati, Moretti, Sciamanna, Sebastianelli, Catalini, De Capua. I tempi regolamentari sono terminati 1-1 (nella ripresa i gol di Sebastianelli al 1’45 e di D’Alessandro al 12’49). Ai rigori le Marche si sono rilevate più precise e sono andate in gol con Longarini, Lorenzetti, Tiju e Del Pizzo. L’under 15 delle Marche è stata protagonista di una bella partita in cui è stato alzato ancora il livello dell’asticella. Oggi i ragazzi sono chiamati a una partita di valore contro l’Emilia Romagna, una formazione indicata come la favorita alla vigilia anche perché negli ultimi quattro anni ha centrato tre finali vincendo due titoli. La spedizione delle Marche si può definire positiva considerando che le squadre under 19, 17 e 15 e quella femminile hanno superato la prima fase della manifestazione.