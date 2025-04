Toyota Gazoo Racing Italy al Rally Regione Piemonte: Andolfi sostituisce Paperini

Weekend impegnativo per Toyota Gazoo Racing Italy, presente al Rally Regione Piemonte, secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally. Il reparto corse larcianese di Toyota Motor Italia sarà impegnato sia nell’atteso confronto del tricolore assoluto sia nella seconda manche del suo campionato monomarca, la GR Yaris Rally Cup. Nell’attesa di veder completato il recupero fisico di Thomas Paperini, uscito di strada al Rally Il Ciocco, la GR Yaris Rally2 equipaggiata con fornitura ufficiale Pirelli sarà affidata al trentaduenne driver ligure Fabio Andolfi affiancato dallo svizzero Marco Menchini con il quale ha già condiviso i primi impegni della stagione sportiva 2025.

"Quello che stiamo per affrontare è un nuovo percorso, carico di entusiasmo – dichiara Andolfi – dedicherò il massimo impegno, ringraziando Toyota Gazoo Racing Italy per avermi dato questa grande opportunita’ e tengo a fare i migliori auguri di pronta guarigione a Thomas, che tutti aspettiamo all’interno del paddock". Dall’altra parte Thomas Paperini commenta lo stop causato dall’uscita di strada in occasione dell’esordio tricolore".

"Non era questo l’inizio di stagione che ci aspettavamo, purtroppo l’aquaplaning ci ha tradito al Rally Il Ciocco – commenta Paperini –. Ci teniamo a fare un grande in bocca al lupo a Fabio, che ci sostituirà in questo periodo, e a tutto il team Toyota Gazoo Racing Italy, nell’attesa di tornare operativi... noi tifiamo Toyota".

Il Rally Regione Piemonte si svilupperà su tre giorni, con partenza nella serata di venerdì 11 aprile ed arrivo, con premiazione, in programma nel pomeriggio di domenica 13 aprile, dopo che i concorrenti avranno percorso 112,800 chilometri competitivi, distribuiti su 13 prove speciali.

Paolo Sirigatti