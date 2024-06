Trail. Brisighella, il CH4 a Bertozzi e Morlini

Gli 80 iscritti al CH4 Trail di Brisighella non si sono lasciati intimorire dalla pioggia che ha caratterizzato in parte la gara di domenica scorsa e hanno affrontato il percorso di 14,5 km su sentieri scivolosi e ripidi sulla via del metanodotto Snam. Ad imporsi è stato Stefano Bertozzi dell’atletica Cesenatico in 1 h 18’ 55’’, mentre nelle donne si è classificata prima la solita Isabella Morlini dell’Atletica Reggio Emilia in 1h 31’ 16’’ ottava assoluta, campionessa uscente edizione 2023. Nelle varie categorie vincono: Under 50 femminile: Tondini Sarah della Podistica Santa Lucia in un’ora e 47 minuti. Over 50 femminile: Pelliconi Eliana in 1 h 57’ 03’’ della AS 100 Km del Passatore. Under 50 maschile: Mavilla Alessio della Tosco Romagnola in 1h 19’ 10’’. Over 50 maschile: Succi Mauro della Podistica Santa Lucia in 1h 35’ 07’’.

Primo Brisighellese: Donatini Alen, quarto assoluto e terzo di categoria in un’ora e 22 minuti. Prima Brisighellese: Pelliconi Eliana. Il comitato Emilia Romagna Endas in questa difficile domenica ha ricevuto un fondamentale supporto da parte di tutti i volontari, rimasti sul percorso nonostante il maltempo. Un ringraziamento speciale a tutti gli sponsor che hanno contribuito Mas 2021 e APS San Cassiano. Un grazie anche a Negozio Sport GM Solarolo, Negozio Tre Kolli outdoor Brisighella, Casa AMI, Camino Verde, Parrocchia San Cassiano, i volontari del CVB e Prot. Civile Bizantina Ravenna, la Misericordia di Marradi e al village expo con Loiano Az. Agricola, Tenuta Campopiano, Antichi Calanchi e Cà di Simo.

g.g.