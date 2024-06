Trail Csi. Campionato italiano. Renni medaglia d’oro

In Abruzzo, alle pendici del Monte Velino, nel parco naturale del Velino-Sirente, si è tenuto il Campionato italiano di trail Csi-Centro Sportivo Italiano- 2024, che assegnava i titoli nazionali sulla distanza di 12 e 21 chilometri. Partiti dal borgo di Antrosano, L’Aquila, oltre 400 atleti si sono inerpicati sui sentieri dei tre colli marsicani, che portano al prestigioso sito archeologico di Alba Fucens, attraversando le vestigia dell’antichissimo insediamento romano, tra cui spicca l’anfiteatro ad oggi meta di turisti ed appassionati. Due gli atleti pesaresi presenti alla competizione più breve, tesserati con il Gruppo podistico Fano Corre Tonelli: Leonardo Renni, vincitore nella categoria Mm65 e medaglia d’argento nella categoria over 60 per il campionato Csi, con il tempo di 1h13’50’’, Annamaria Masetti prima nella categoria Mf60 e medaglia d’oro per il campionato Csi, al traguardo dopo 1 ora 26’30’’.

l. d.