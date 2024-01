Trail dei Presepi, vittoria ex aequo

Vittoria ex aequo per la seconda edizione del Trail dei Presepi, competizione di trail running disputata tra Montorsaio e Batignano, due paesi che si contraddistinguono per la realizzazione di bellissimi presepi all’interno delle loro mura, ed organizzata dall’associazione MareVettaMare.

A vincere, arrivati insieme col tempo di un’ora e 44 minuti e 27 secondi sono stati l’aretino Alessio Donati (Trail Running Prject) e Alessandro Celli; terzo posto per Marco Biondi.

Tra le donne, vittoria per Giada Ridi (Csi Livorno), davanti a Iulieta Zefi e Alba Pizzoferrato. La gara, di ventuno chilometri e ottocento metri di dislivello, ha visto all’arrivo una cinquantina di atleti, che si sono sfidati nei sentieri tra Monte Leoni, Batignano e Montorsaio.