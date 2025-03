Trail Val Bisenzio, le foto e le classifiche

Prato, 30 marzo 2025 – Un evento attesissimo che, anche quest'anno, ha regalato emozioni e spettacolo. Grazie alla passione e all'organizzazione della "Banda dei Malandrini", i partecipanti hanno vissuto un'autentica avventura tra i sentieri della Val di Bisenzio, immersi in uno scenario naturale mozzafiato e su un percorso rinnovato, tecnico e veloce.

LE CLASSIFICHE

La sfida più impegnativa è stata riservata ai temerari che hanno scelto il percorso "TVB Wild": partenza alle 7 per affrontare un ultra trail di 54 km con 2.400 metri di dislivello positivo. Un viaggio intenso e affascinante che ha condotto i partecipanti fino alla riserva dell'Acquerino di Cantagallo. Per chi ha preferito un'avventura più contenuta, il "TVB Classic" ha offerto un percorso di 20 km con 1.000 metri di dislivello positivo, con partenza alle 9.

Un tracciato tecnico e divertente che, anche in questa edizione, ha attraversato la suggestiva area del Monteferrato. Non sono mancati momenti dedicati a chi voleva vivere la natura in modo più rilassato: per i camminatori e i non competitivi è stata proposta una camminata panoramica ludico-motoria di 16 km, con un dislivello di 800 metri, ideale per godersi la giornata senza fretta. Il servizio fotografico dell'evento è stato curato dalla ETS "Regalami un sorriso", immortalando i momenti più significativi di una giornata all'insegna dello sport e della condivisione.