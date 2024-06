Trampolino elastico. L’Etruria brilla con le sue stelline

Il gruppo del trampolino elastico dell’Etruria si sta allenando sotto la direzione di Anatoly Titov e Maria Poddubnaya in vista delle prossime sfide, per una stagione che sta proseguendo nel migliore dei modi. C’è quindi il tempo per tracciare un bilancio, anche alla luce dei riscontri ottenuti nel corso dei campionati italiani svoltisi di recente a Fano. Nella categoria "gold", Rebecca Vannucchi Alonso si è ad esempio laureata campionessa italiana "J1". "Sono soddisfatta perché dopo anni di sacrifici ed allenamenti, ho raggiunto di nuovo questo traguardo – ha commentato la diretta interessata – voglio continuare su questa strada, continuando ad allenarmi con l’obiettivo di continuare a crescere di livello". E’ salita sul gradino più alto del podio anche la compagna di squadra Viola Giusti, medaglia d’oro tra le "A1". La categoria "silver" ha invece incoronato Artsiom Kasabutski, campione nazionale "A1". Buone anche le performance di Aliaksandra Kasabutskaya, Greta De Santis e Victoria Hresko.

g. f.