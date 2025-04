Trampolino elastico, l'Etruria conquista Milano

Prato, 5 aprile 2025 - Pochi giorni fa, a Milano, è andato in archivio la Coppa Campioni nazionale “gold” di trampolino elastico. In gara c'era anche una delegazione dell'Etruria allenata da Anatoly Titov e Maria Poddubnaya, che si è rivelata capace di conquistare più medaglie. Iniziando da Cloe Mariottini, che nella categoria “allieve A2” si è confermata campionessa italiana (mantenendo il titolo conquistato nel 2024). Il sodalizio pratese ha in realtà ottenuto entrambe le prime due posizioni del podio, considerando la medaglia d'argento ed il conseguente titolo di vice-campionessa di Viola Giusti. Fra le “senior”, la copertina è invece per Chiara Cecchi: l'ex-bambina prodigio del trampolino, tornata all'Etruria a tutti gli effetti lo scorso gennaio dopo gli anni al Giobri Sport di Pescia (anche se già lo scorso anno era tornata ad allenarsi con la società nella quale era cresciuta, ndr) ha sfiorato il gradino più alto del podio, agguantando un argento. Buone infine anche la performance di Maria Chiara Simoni e Rebecca Vannucchi Alonso.

G.F.