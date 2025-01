Trasferta a san miniato: inizia in una settimana decisiva. Sba al rush finale contro la capolista

Si gioca tutto in sette giorni la Scuola Basket Arezzo. Da oggi a domenica prossima, infatti, la Bc Servizi affronterà le ultime tre partite della prima fase che decreteranno se la squadra di coach Alessio Fioravanti potrà partecipare ai playoff per la promozione in B nazionale o agli spareggi per evitare la retrocessione in C Unica. La sottile linea di demarcazione è il sesto posto sulle dodici partecipanti alla divisione B della conference Nord-Ovest, quello che gli amaranto stanno appunto occupando attualmente a pari merito con Quarrata, con cui però la Sba ha il vantaggio negli scontri diretti. Andando con ordine, il primo appuntamento, oggi alle ore 18, è forse anche il più complicato, visto che gli amaranto faranno visita alla capolista San Miniato, quasi sicura ormai del primo posto ma intenzionata a racimolare più punti possibili in vista della seconda fase. Mercoledì, poi, ultima gara interna della prima fase contro Castelfiorentino e infine, domenica 2 febbraio, altra trasferta ostica a Lucca.