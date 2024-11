Trasferte per Aquile e Duchi. Sarà un sabato di fuoco

Le Aquile Ferrara si preparano a vivere un weekend intenso con due trasferte fondamentali per le loro ambizioni di stagione. Sabato le Open1 Aquile saranno impegnate a Milano contro i Rhinos in una gara chiave del campionato senior, mentre gli SGI Duchi Ferrara affronteranno i Warriors Bologna nel campionato Under 18.

La sfida per le OPEN1 Aquile si terrà in un luogo leggendario: lo storico Velodromo Vigorelli di Milano, alle ore 14:30. La partita sarà un test importante per consolidare la posizione in classifica. Attualmente, le Aquile si trovano al terzo posto con un record di 2 vittorie e 1 sconfitta, dietro agli Skorpions Varese e ai Lazio Marines. I Rhinos, che si piazzano più in basso, hanno recentemente avuto la loro ultima partita contro gli Skorpions interrotta a causa di un grave infortunio a un giocatore di Varese.Con uno scontro diretto per la terza posizione e la corsa ai playoff, le Aquile scenderanno in campo con un attacco guidato dall’alternanza dei quarterback Ladisa e Buriani, supportati dalle corse di Luccarini e Maggiore e dalle ricezioni di Bindini. In serata, alle 21, toccherà ai Duchi contro i Warriors Bologna presso la storica Lunetta Gamberini. I ferraresi guidano il Girone B con un record perfetto di 4 vittorie, mentre i Warriors, con 3 vittorie e una sola sconfitta, cercano il riscatto in casa. Questa partita sarà decisiva per il consolidamento del primo posto per i ferraresi e per testare la loro resilienza in trasferta.