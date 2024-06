Tre argenti e quattro bronzi per il team del Canoa Club

Nel fine settimana scorso sulle acque del Lago Albano presso il Centro Federale di Castel Gandolfo si è svolta la gara nazionale di Canoa Velocità, valevole come prova selettiva per le categorie Ragazzi, Junior e Under 23. Sul lago laziale sono arrivati 530 atleti in rappresentanza di 75 società provenienti da tutta Italia. Quindici gli atleti schierati dal Canoa Club Ferrara che hanno ben figurato, portando a casa complessivamente tre argenti e quattro bronzi. Sabato le prime gare sulle distanze dei 200 e 1000 metri. Tante le finali disputate dagli atleti ferraresi e due le medaglie conquistate, entrambe sulla canadese monoposto, categoria Ragazze sulla distanza dei 200 metri, argento per Ines Ged e bronzo per Francesca Carletti. Domenica spazio alle gare sui 500 metri, per la categoria Junior, Serena Boari vince la medaglia di bronzo in C1 e l’argento in C2 in coppia con Sara Arkaxhiu; mentre per la categoria C1 Ragazze di nuovo argento per Ines Ged e bronzo per Francesca Carletti, in equipaggio doppio Ines e Francesca si aggiudicano anche la medaglia di bronzo. Gli allenatori Andrea Dante e Paolo Borghi hanno commentano: "Siamo molto felici, i risultati sono stati oltre le nostre aspettative e ci hanno davvero sorpreso. Nonostante un ultimo periodo impegnativo, anche per gli adempimenti scolastici di fine anno e un week end non facile per condizioni meteo avverse, torniamo a casa con entusiasmo".