Tre punti col minimo sforzo. Il Cgc vince in rimonta

cgc viareggio

2

montebello

1

GB MEC CGC VIAREGGIO: Gomez, Cinquini, Muglia, D’Anna, Lombardi, Raffaelli, Mura. All. Cupisti.

TIERRE CHIMICA MONTEBELLO: Silva, Schiavo, Torres P., De La Reta, Torres R., Checchetto, Zordan. All. Zini.

Arbitri: Barbarisi e Eccelsi.

Marcatori: 9’ st Checchetto, 13’ st Mura, 23’ st Lombardi.

VIAREGGIO – Contava solo vincere. Sudando, magari anche non meritando completamente e magari proprio all’ultimo tuffo. Come in una sceneggiatura dai toni decisamente thriller, questa ‘benedetta’ vittoria è arrivata. Il Cgc Viareggio batte 2-1, in rimonta, il Montebello e torna a respirare. Vittoria chiave perché i contemporanei successi di Giovinazzo, Monza e Novara la imponevano una scossa a una classifica che iniziava a farsi scricchiolante. Primo tempo chiuso - cosa decisamente rara - sullo 0-0. Fuochi d’artificio e pathos tutto nella ripresa, con la rete decisiva siglata dall’unico ex in campo, il bianconero Luca Lombardi.

Partita che inizia, dopo i riconoscimenti offerti a Muglia e Gomez - rispettivamente capocannoniere e miglior portiere dello scorso campionato di A2 - ed il blu, praticamente immediato, a Pablo Torres e Cinquini (reciproche scorrettezze), a ritmi alti ma con annessa scarsa incisività sotto porta. Muglia, Lombardi, ancora Muglia saggiano i riflessi di Da Silva, ma anche Gomez ha il suo ben da farsi, su Ramiro Torres, Checchetto e De La Reta con quest’ultimo che colpisce anche una sfortunata traversa . L’inizio della ripresa prosegue sulla falsa riga del primo tempo. Dopo 3’ di continui cambi di fronte, però, il Cgc avrebbe l’occasione per sbloccare l’incontro con il rigore assegnato per fallo su Lombardi; rigore che però Cinquini si fa respingere da Da Silva.

Il Cgc Viareggio preme, coglie un palo con D’Anna, che tocca di quel tanto che basta un tiro di Cinquini, e sogna il vantaggio. Peccato che avanti ci vada il Montebello con Checcetto, abile a sfruttare una corta respinta di Gomez su un tentativo di Schiavi. I ragazzi di Cupisti sudano freddo, ma impattano dopo 4’ con Mura da centro area, su impeccabile apertura di Cinquini. Il pari non serve a nessuno ed i cambi di fronte sono continui. Gomez respinge, addirittura di casco, su Schiavi poi, a poco più di 1’ dalla fine, Lombardi scocca il tiro dalla distanza che vale il 2-1. Per il Cgc tre punti di platino.

Sergio Iacopetti