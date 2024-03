Trekking. Un pesarese tenta l’impresa alle Canarie: collegare le vette più alte camminando

Diego Pucci è di Pesaro, ma dal 2012 abita a Tenerife alle Canarie. E proprio nelle isole dove è sempre primavera si è inventato un lavoro che sposa sport e natura che sta andando alla grande. "Sono appassionato di trekking, e da svariati anni ho avviato il mio Canale Youtube Diego Pucci e la mia pagina Instagram @labellavitadidiegopucci dove tratto principalmente di sentieri di Tenerife, Isole Canarie e saltuariamente, sentieri che mi capita di percorrere in qualsiasi luogo mi trovi. Cerco di creare un connubio tra curiosità e descrizione di trekking di svariati livelli di difficoltà, proprio per mostrare la varietà di paesaggi che le isole ci offrono. Sono iscritto alla Federacion Canaria de Montañismo tramite la associazione Montaña para Todos ed il mio livello di preparazione fisica e organizzativa è a un livello più che intermedio, non sono una guida, sono solo un gran appassionato". E l’1 aprile insieme alla sua compagna Marta Ghirelli parte per un’impresa finora mai fatta da nessuno: "Cercheremo di collegare il Nord ed il Sud dell’Isola di Tenerife passando per dei punti strategici che possano rendere memorabile il percorso: 4 mila metri, 3 vette 2 spiagge e 1 isola. Si chiamerà La Rompe Tenerife. Cominceremo da Playa del Socorro in Los Realejos dove percorreremo la Ruta 040, il Trekking con 4000 metri di dislivello accumulato, che la rende il più alto di Spagna, e tra le più dure d’Europa. In soli 26,7 km arriveremo fino a 3718 metri nel Pico del Teide, per poi cominciare a riscendere fino a quota 3135 del Pico Viejo e raggiungere il Roque de Garcia (2100 metri), dove prevediamo una bella pausa di riposo. Il giorno successivo ricominceremo risalendo fino alla terza Vetta dell’isola: il Guajara (2717 metri) e cominciare la discesa fino alla spiaggia de El Medano passano per il municipio de Vilaflor, alternandoci tra il sentiero GR131, Camino Santo Hermano Pedro per arrivare fino a destinazione concludendo con un totale di 82 km totali approssimativi. Abbiamo già i permessi necessari per poter accedere alla vetta del Teide, ed i permessi per poterci riparare nelle zone di Vivac del Parque Nacional del Teide, nel caso avessimo bisogno di riposare. Siamo coscienti che questa impresa non è una cosa che faremo per realizzare un tempo record: la mia previsione è di riuscire a concluderla in 2 giorni, ma potremmo impiegarci anche qualcosa in più".

b.t.