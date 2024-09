Triathlon al Lido delle Nazioni. Quattro podi cussini all’Irondelta. Di Fresco, Stegani, Malagutti e Ferraresi

È ricca di soddisfazioni la partecipazione del Cus Ferrara Triathlon all’Irondelta disputato al Lido delle Nazioni sulla distanza olimpica (1500 di nuoto, 40Km in bici e 10km di corsa). Il miglior tempo della spedizione cussina lo fa registrare Daniele Di Fresco, che si conferma triatleta d’élite con una prestazione quasi perfetta, impreziosita da una terza frazione di corsa velocissima che gli consegna il 2° posto nella categoria M1 e il 20° assoluto con il tempo finale di 2h08’05”. Il gradino più alto del podio non sfugge invece ad Elena Stegani Vergoni, che con una gara senza sbavature, iniziata e terminata col piede sull’acceleratore, sbaraglia tutte le avversarie pari età e conquista il primo posto della categoria M1, 7^ assoluta, con il tempo di 2h26’36”. Anche Matteo Malagutti sale agli onori della cronaca conquistando il 1° posto nella categoria S1: il giovanissimo atleta giallonero recupera presto il ritardo accumulato nel nuoto e con due brillanti frazioni di bici e corsa taglia il traguardo dopo soli 2h22’06”. L’ultimo podio di giornata arriva nella categoria M3, grazie a Cristiano Ferraresi, che conferma l’eccellente stato di forma affrontando con attenta determinazione tutte e tre le frazioni: il tempo di 2h11’04” gli regala il 3° posto di categoria. Sempre tra gli M3 è Anthony Bottura a sfoderare una prestazione sontuosa che gli frutta l’8° posto con il tempo di 2h16’08”: eccellente la sua frazione di bici, disciplina dove il giallonero ha da sempre pochi rivali. Alessio Balboni aggiunge un altro traguardo alla sua ricca stagione agonistica, guadagnando la 18^ posizione nella categoria M2 con il tempo di 2h25’33”, in una giornata resa complicata da noie muscolari già nella prima frazione. Subito dietro Balboni è Christian Guerra a tagliare la finish line al termine di una gara iniziata con qualche tentennamento ma conclusa in crescendo con un’eccellente frazione di corsa: il tempo finale di 2h26’18” gli consegna il 20° posto nella categoria M1. Molto buona anche la prova di Nicola Mantovani, che si classifica 41° nella categoria M3 con il tempo di 2h47’25”, dando sfoggio di concretezza e abilità sui pedali. Chiudono la spedizione cussina Nicola Canella ed Elias Lucchini, che al loro esordio assoluto nella triplice non si fanno tradire dall’emozione e portano a termine la loro prima gara.