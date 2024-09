Triathlon. Balboni protagonista per il Cus a Cesenatico e San Mauro

Mese di settembre denso di appuntamenti per gli atleti del Cus Ferrara Triathlon, impegnati in diverse prove dell’Adriatic Series, prima nella splendida cornice di Cesenatico e successivamente, qualche chilometro più a sud, a San Mauro. Nella due giorni di Cesenatico sono stati cinque i cussini che si sono dati battaglia insieme ad altri 750 partecipanti sia sulla specialità Olimpica (1500 di nuoto, 40Km in bici e 10km di corsa) sia su quella Sprint, dove le distanze si dimezzano. A guidare la compagine giallonera è stato Alessio Balboni, mattatore di questa stagione agonistica con numerose partecipazioni nelle gare “brevi”. Balboni parte forte sia nella frazione di nuoto che in quella di bici, guadagnando subito le posizioni di testa, ma il gran caldo e la bagarre al T2 (cambio bici-corsa) lo costringono a rallentare il passo nell’ultima frazione: il tempo di 2h3’45” gli fa guadagnare comunque un ottimo 12° posto nella categoria M2. Molto bene anche Nicola Mantovani, che con una gara regolare ed un passo costante giunge al traguardo dopo 2h46’50”, tempo che gli vale la 42esima posizione nella categoria M3 in una giornata con parecchi ritiri a causa delle elevate temperature e delle numerose cadute nella frazione di bici. Sempre nella categoria M3 si registra la terza partecipazione “olimpica” degli atleti cussini, con Denis Grandi che conquista il 42° posto con il tempo di 2h51’42” grazie ad una buona prima parte di gara e di un’eccellente frazione di corsa. Tra le donne è Margherita Longhi a far sventolare i colori gialloneri, con una prestazione di tutto rispetto, sfiorando il podio per una manciata di secondi. Nella distanza Sprint Davide Mainini è protagonista di una gara combattuta che gli frutta il 9° posto nella categoria S1 con il tempo di 1h15’49”. Nello sprint di San Mauro sono stati invece due i portacolori del Cus, entrambi autori di un’ottima gara a dispetto delle difficili condizioni del mare e delle temperature ancora elevate. Alessio Balboni conferma l’eccellente stato di forma sfoderando una prestazione di alto livello che lo colloca giusto ai piedi del podio nella categoria M2 e 44° in quella generale. L’altro atleta giallonero, Davide Pignatti, conquista invece il 14° posto nella categoria M3 con il tempo di 1h14’49”, sicuramente un ottimo risultato.