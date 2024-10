Triathlon. Cus protagonista a Peschiera, Di Fresco quarto

Grande spettacolo per il triathlon di Peschiera del Garda, dove nel fine settimana oltre 2000 triatleti provenienti da 35 Paesi si sono sfidati su distanze media, olimpica e sprint. Come da pronostico, il Cus Ferrara Triathlon ha ben figurato in tutte e tre le competizioni, confermandosi una delle compagini più attrezzate del circuito nazionale. Eccellente la prestazione di Daniele Di Fresco, che sfiora il podio della categoria M1 nella media distanza (1.9km di nuoto, 90Km in bici e 21km di corsa). L’atleta cussino parte forte nelle acque fredde del Benaco, per poi consolidare la posizione nella difficile prova sui pedali lungo un percorso vallonato e molto tecnico; la terza frazione di corsa è poi da manuale e gli consegna uno straordinario 4° posto tra i pari età con il tempo di 4h30’25”, a una manciata di minuti dal terzo classificato. Nella gara olimpica no-draft (1.5km / 40Km / 10km) è Davide Pignatti il rappresentante giallonero in mezzo ai tanti atleti di caratura internazionale che hanno scritto la storia della triplice negli ultimi anni. Pignatti dimostra di essere in giornata fin dalle prime battute di gara reggendo bene nel nuoto e nella seconda frazione in bici, per poi concludere in crescendo nella corsa, il pezzo migliore del suo repertorio; il tempo di 2h46’11” segnato alla finish line lo colloca 46° nella categoria M3.

Sulla distanza sprint (750m/20Km/5km) sono invece due gli atleti cussini a tagliare il traguardo, la torinese Monica Camilotto e il giovane Filippo Falleni, entrambi alla seconda uscita stagionale. Camilotto dà subito prova di grande brillantezza nella prima frazione di nuoto terminata con una buona scorta di energie; alla fine è al traguardo in 10^ posizione della categoria M3, con il tempo finale di 1h39’10”. Falleni conferma i notevoli progressi nella triplice con una buona prestazione per intensità e sagacia tattica; il tempo finale di 1h17’29” gli consegna un meritato 26° posto nella sfidante categoria S1.