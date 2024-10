Triathlon: Fabbri ancora protagonista nell''Elbaman

Poggio a Caiano, 1 ottobre 2024 - Fabio Fabbri, ex ciclista dilettante, figlio di un apprezzato e splendido corridore come è stato anche ai massimi livelli il compianto Fabrizio Fabbri, prosegue con successo la propria attività nel triathlon, specialità nella quale si cimenta anche il suo socio Juri Naldi, altro ex professionista del pedale.

Fabio Fabbri con una brillante prestazione ha vinto nel fine settimana l’Elbaman prestigioso appuntamento del triathlon che si corre all’isola d’Elba. Per Fabio quella ottenuta domenica scorsa, è la settima vittoria consecutiva di categoria dove nonostante la concorrenza degli avversari si è dimostrato il più forte di tutti.

Antonio Mannori