Triathlon, in arrivo un mese di ottobre molto impegnativo. Ironman e non solo: Cus protagonista Atleti del Cus Ferrara Triathlon si distinguono sul litorale romagnolo in gare di fine settembre. Margherita Longhi 27^ all'Ironman 70.3, Davide Mainini 28° ai Campionati italiani di Triathlon Sprint. Alessio Balboni e Vittorio Zappaterra ottengono buoni piazzamenti.