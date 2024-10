Triathlon. L’OlimpiaColle continua ad ottenere grandi successi. Capitan Anatriello batte gli avversari e un sabotaggio

L’OlimpiaColle continua la sua ottima stagione. Alessandro Renzi firma un double sulla distanza Sprint (750 metri nuoto, 20 km ciclismo e 5 km podismo) nel giro di sette giorni. Prima a Faenza bagna la prestazione con un buonissimo 59mo posto assoluto e terzo di categoria (S4) sul podio del proprio raggruppamento. Il secondo squillo di Renzi coincide con una bella prestazione corale di squadra fornita insieme agli altri due atleti Olimpiacolle: Stella Cheli e Paolo Vanni. A Massa nel ‘The Night of Triathlon’ (750 metri nuoto, 20 km ciclismo e 5 km podismo) il trio colligiano conquista ottimi piazzamenti tra i circa 500 partenti. Tra gli uomini Vanni chiude 61mo assoluto e 4to, ai piedi del podio della categoria M1 (1h06’47") e Renzi 121mo assoluto ed 11mo di categoria S4 (1h11’37"). Molto bene, tra le donne, anche Cheli, 61mo posto assoluto ed 11mo di categoria S4 (1h26’41"). Ad un anno esatto dal SuperSapiens IronMan Cervia "full distance" (3.800 metri nuoto, 180 km ciclismo e 42 km podismo) che è valso ad Anatriello la qualificazione per l’IronMan World Championship Kailua Kona Hawaii (in programma il 26 ottobre) altro show del capitano. In una gara caratterizzata dall’elevatissimo standard qualitativo Anatriello (nella foto) stampa un gran tempo (4 ore 23’11’’; 91mo assoluto, quinto di categoria M45 – 49). Per il capitano colligiano una prestazione incredibile, caratterizzata da un tentativo di sabotaggio da parte di un altro atleta. Circostanza che lo ha costretto a percorrere i 90 km della frazione di ciclismo su unico rapporto ma ad affrontare l’asperità altimetrica correndo a piedi scalzi spingendo la due ruote. Nella successiva frazione podistica ha operato una poderosa rimonta che lo ha condotto al quinto posto di categoria che gli ha garantito anche la qualificazione al Mondiale su distanza 70.3/Half IronMan in programma a novembre 2025 a Marbella.