Triathlon master, Mazzante campione italiano. Ad Alba Adriatica ha tagliato l’ambito traguardo

Valter Mazzante, che da questa stagione agonistica veste i colori della squadra Triathlon Mob, si è laureato campione italiano sulla distanza olimpica della categoria M7. L’importante traguardo è stato tagliato ad Alba Adriatica, dove si sono svolti i Campionati italiani di triathlon olimpico Age Group, no draft, che prevedevano 1500 metri di nuoto, circa 40 chilometri di bici e 10 chilometri di corsa. E Mazzante, con il tempo complessivo di 2 ore 47 minuti e 32 secondi, è salito sul gradino più alto del podio della sua categoria.

Una grande soddisfazione per l’atleta, che ancora una volta ha dimostrato l’indiscussa forza, e ovviamente anche per la sua squadra Triathlon Mob. Sono i suoi anche i primi posti di categoria conquistati in diverse delle gare più importanti della multidisciplina, disputate proprio in questa stagione, come MilanoDeejayTri e Bardolino.